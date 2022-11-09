В Нижнем Тагиле пройдет второй Приваловский музыкальный форум

Фото: пресс-служба Нижнетагильской филармонии

В Нижнетагильской филармонии стартовал музыкальный форум имени поэта и литератора Николая Привалова. Мероприятие будет проходить с 9 по 11 ноября.

- События последних лет доказывают, что наш город, имея статус индустриального центра региона, в полной мере может считаться городом с богатейшими культурными традициями. Наш земляк Николай Иванович Привалов придал народным инструментам профессиональный статус и сделал их востребованными в классической музыкальной среде, - отметил мэр Нижнего Тагила во время открытия форума.

Гостями форума стали музыкальные эксперты из Екатеринбурга, Тюмени, Санкт-Петербурга, Перми и других городов России. Они познакомились с наследием Привалова и обсудили современные тенденции развития народной музыки.

Во время форума пройдут мастер-классы, выступления именитых музыкальных коллективов и научные дискуссии.