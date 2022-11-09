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НовостиОбщество9 ноября 2022 17:15

В Екатеринбурге открылась поликлиника, специализирующаяся на лечении глаукомы

Ее открыл МНТК «Микрохирургия глаза»
Дарья ЧИПУРИНА

В Екатеринбурге открылась поликлиника специализированная на лечении больных глаукомой. По адресу Радищева, 41 ежедневно начнут принимать более 300 человек и проводить до 60 лечебных курсовым лазерных операций. В поликлинике планируется использовать современные технологии.

- Поликлиника соединит в себе консультативно-диагностическое отделение и отделение диагностики и лечения глаукомы, в котором на диспансерном учете уже состоят более 25 тысяч пациентов Екатеринбурга, - рассказали в пресс-службе Екатеринбургского центра МНТК «Микрохирургия глаза».

Поликлиника появилась благодаря государственно-частному партнерству. Застройщиком стал «Атомстройкомплекс». Он же будет отвечать за строительство новой детской глазной поликлиники в Академическом.