На Урале волонтеры пристраивают кота, которого прежние владельцы привязывали к батарее

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В Каменске-Уральском волонтеры ищут новый дом для кота по кличке Нобель. Его забрали от прежних хозяев, которые в своей квартире привязали двоих питомцев к батарее.

- Соцработники пришли в квартиру к неблагополучной семье, чтобы забрать девочку в интернат. Увидели, что в комнате были привязаны к батарее за ошейник два кота. Владельцы рассказали, что на такие меры пошли, потому что животные пакостили, - рассказала «КП-Екатеринбург» волонтер Ирина Замятина.

При этом, котики, которых тогда забрали от нерадивых владельцев не были истощенными. Их приблизительный возраст был около года. В настоящий момент удалось пристроить только одного кота, который раньше жил на привязи.

- Мы назвали его Нобелем, потому что считаем, что у него Нобелевская премия по обнимашкам. Очень ласковый и добрый кот. Если вам нужен отличный компаньон, который будет рядом, то Нобель справится с этой миссией, - продолжает Ирина Замятина.

Оставить себе котика Нобеля у волонтеров нет возможности. Так, сейчас у Ирины на передержке дома живет 15 кошек и котов.