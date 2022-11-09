В Екатеринбурге двое бездомных напали на прохожего и отобрали телефон

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге двое бездомных 42 и 32 лет напали на прохожего и отобрали телефон. Об этом сообщает городское УМВД.

Инцидент произошел вечером 7 ноября в лесопарковой зоне на улице 8 Марта. К потерпевшему подошли двое мужчин и потребовали отдать ценные вещи.

- Гражданин попытался уклониться от общения с ними, но навязчивые незнакомцы вновь начали конфликтовать. После словесной перепалки завязалась потасовка, и в ходе борьбы неизвестные стали избивать прохожего, - говорится в сообщении полиции.

Бездомные били мужчину по голове, шее и туловищу. Один из нападавших забрал у потерпевшего телефон. Затем злоумышленники скрылись через дворы, а пострадавший обратился в полицию.

Силовики по приметам задержали подозреваемых. 42-летний мужчина ранее был судимым за кражу и грабеж. Потерпевший опознал нападавших. Бездомные признались, что успели продать украденный телефон. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. На бездомных завели дело по части 2 статьи 161 УК РФ (Грабеж).