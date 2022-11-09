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НовостиПроисшествия9 ноября 2022 8:19

В Реже электрослесарь травмировался, упав с двухметровой высоты

Прокуратура проводит проверку
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Мужчину доставили в больницу

Мужчину доставили в больницу

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На одном из промышленных предприятий Режа во время ремонтных работ 38-летний электрослесарь оступился и упал с двухметровой высоты. ЧП произошло 8 ноября в щебеночном цехе.

Мужчина получил многочисленные травмы головы и туловища. Его доставили в больницу. После случившегося прокуратура проводит проверку.

- В ходе надзорных мероприятий прокуратурой будет дана правовая оценка достаточности мер, принимаемых работодателем, в части обеспечения исполнения законодательства об охране труда, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Кроме того, сотрудники ведомства проконтролируют проведение доследственной проверки на предмет наличия признаков преступления по статье 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда).