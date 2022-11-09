В Екатеринбурге суд отказал в УДО торговцу людьми из Израиля

Гражданин Израиля не выйдет по УДО Фото: Алексей БУЛАТОВ

8 ноября 2022 года Чкаловский районный суд Екатеринбурга отказал в ходатайстве об условно-досрочном освобождении гражданину Израиля Ави Янаю, который отбывает 16-летний срок за ряд преступлений, включая торговлю людьми. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Причиной отказа в прокуратуре называют неоднократное привлечение Ави к дисциплинарной ответственности за то, что нарушал установленный порядок во время отбывания наказания.

- Суд с мнением прокурора согласился, приняв решение об оставлении ходатайства без удовлетворения, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры.

Напомним, что 25 апреля 2011 года Московский окружной военный суд приговорил Яная Ави в длительному тюремному заключению по статьям «Организация преступного сообщества» (статья 210 УК РФ), «Торговля людьми» (статья 127.1 УК РФ), «Вовлечение в занятие проституцией» (статья статья 240 УК РФ), «Организация занятия проституцией» (статья статья 241 УК РФ), «Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков» (статья 327 УК РФ).

В прокуратуре пояснили, что гражданин Израиля создал преступную группировку, которая продавала девушек для занятия проституцией в других странах.