Возле Царского моста произошла коммунальная авария

Воду из-за аварии пришлось отключить Фото: скриншот с видео

В Екатеринбурге на улице Декабристов произошла коммунальная авария. Фонтан, судя по видео, забил возле Царского моста. На месте уже работает бригада «Водоканала».

- Бригада диагностирует аварию, вода отключена, - рассказали «КП-Екатеринбург» в «Водоканале».

О причинах аварии обещали сообщить позже.

Напомним, на Уралмаше утром, 12 июля, из-под земли забил фонтан. Струя воды высотой с пятиэтажный дом заливала проезжую часть. Как рассказали в пресс-службе МУП «Водоканал», авария произошла из-за того, что рабочие Екатеринбургской теплосетевой компании повредили трубопровод холодного водоснабжения.