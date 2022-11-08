В школе Екатеринбурга открыли памятную доску в честь погибшего героя СВО

Открытие доски состоялось в день рождения Ярослава. Фото: пресс-служба администрации Железнодорожного района Екатеринбурга

В школе № 166 в Железнодорожном районе Екатеринбурга открыли памятную табличку в честь лейтенанта Ярослава Лешукова, который погиб во время специальной операции на Украине. На мероприятие пригласили родителей героя, местных депутатов, а также кадетов и старшеклассников.

- Жизнь Ярослава оборвалась на самом взлете – в 25 лет. Он погиб за тысячи километров от родной земли, выводя своих подчиненных из-под обстрела. Указом Президента России он награжден орденом Мужества (посмертно), - рассказывают в пресс-службе администрации Железнодорожного района.

Открытие доски состоялось в день рождения Ярослава. При этом павший был потомственным военным и свой выбор делал осознанно, он закончил Тюменское высшее военно-инженерное командное училище.

- Хорошо, что в нашем городе есть такая традиция помнить и почитать своих героев. Память о Ярославе Лешукове мы сохраним не только в мраморе и граните, а и в наших сердцах, - подчеркнул глава администрации Железнодорожного района.