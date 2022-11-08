Для мобилизованных исполнят песни группировки «Ленинград»

Оркестр выступит перед мобилизованными в Омской области. Фото: страница музыкального коллектива в ВК

Ямальский коллектив музыкантов «Сибирь-Брасс» из Ханты-Мансийска исполнят известные композиции Стинга, группировки «Ленинград», а также песни из советских фильмов перед мобилизованными и добровольцами в учебном центре в Омской области. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

- Мы добавили в музыкальную программу немного военной тематики, немного русских композиций. Концерт пройдет на улице. Наш долг, как артистов, поддержать боевой дух, - рассказывает худрук камерного духового оркестра «Сибирь-Брасс» Али Садик.

До этого с концертами перед мобилизованными в Елани и Чебаркуле выступил ансамбль «Млада» из Югры.