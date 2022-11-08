В Екатеринбурге восстановили старинный некрополь

Некрополь расположен рядом с Ивановским кладбищем на ВИЗе. Фото: пресс-служба Екатеринбургской епархии

В Екатеринбурге завершилась реставрация некрополя благотворителей и предпринимателей 19 столетия, купцов Телегиных. Памятник освятил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Реставрацию некрополя провели с использованием современных технологий по рисункам, приближенным к стилистике того времени, так как реальные чертежи не сохранились. Специалисты восстановили утраченные элементы монумента.

Некрополь расположен на Ивановском кладбище рядом с Иоанно-Предтеческим собором, который построили на деньги купцов Телегиных.