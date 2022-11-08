На Урале в столкновении автобуса с легковушкой пострадали три человека

Фото: ОГИБДД Верхняя Пышма

В селе Балтым в районе дома № 76 по улице Первомайская днем, 7 ноября, 59-летний водитель Daewoo Nexia не справился с управлением, вылетел на встречную полосу и столкнулся с пассажирским автобусом «Лиаз» маршрута №101. В аварии пострадали три человека.

- После ДТП с травмами различной степени тяжести в ЦГБ Верхней Пышмы госпитализированы водитель и пассажир автомобиля Daewoo Nexia, а также в ДГКБ № 9 доставлен 13-летний мальчик, пассажир автобуса, который в момент ДТП находился на заднем пассажирском сиденье, - рассказали в ОГИБДД Верхней Пышмы.

Ни водитель не пассажир иномарки не были пристегнуты.

В полиции выяснили, что водитель Daewoo Nexia в 2017 году был пойман за рулем пьяным и был лишен права управления. При этом срок лишения все еще не окончен, так как мужчина не сдал удостоверение в ГИБДД. У водителя иномарки взяли кровь, чтобы выяснить был ли он трезв.

В Госавтоинспекции обращаются к автомобилистам с просьбой неукоснительно соблюдать ПДД, не совершать необдуманных маневров, а также выбирать скорость движения в соответствии с дорожными и метеорологическими условиями.