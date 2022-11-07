Три екатеринбургских театра попали в список премии «Золотая маска-2023»

В шорт-лист попали Театр кукол, Урал Опера Балет и Театр музыкальной комедии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Театральную премию России «Золотая маска» в 2023 году могут получить три театра из Екатеринбурга. В шорт-лист попали Театр кукол, Урал Опера Балет и Театр музыкальной комедии.

- «Золотая Маска» – не только авторитетная и престижная награда в области театрального искусства, но настоящий культурный институт, который выполняет комплекс важнейших, стратегических для театра задач, - сообщается на сайте организатора.

В лонг-лист сезона 2021-2022 попали же вдвое больше постановок театров Екатеринбурга. Самыми знаменитыми стали «Римские элегии» от Ельцин Центра, «Евгений Онегин» от «Урал Опера Балета», «Магнит» от Театра драмы, «Питер Пэн в Кенсингтонском саду» от ТЮЗа, «Мираж» от «ТанцТеатра» и «Майя» от танцевального театра «Фора».