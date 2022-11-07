Больше 600 миллионов рублей выплатили мобилизованным жителям Югры

Мобилизованные Югры получают помощь от местных властей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мобилизованные жители Югры получили из бюджета региона более 600 миллионов рублей, а ушедшие ранее служить по контракту получили в общей сумме 58 миллионов рублей.

Правительство Югры ранее предусмотрело денежные выплаты участникам специальной военной операции, а также членам их семей. Так, при заключении контракта, договора, при призыве на военную службу в рамках частичной мобилизации и зачислении гражданина в воинскую часть выплачивается 250 тысяч рублей. Такая же сумма участнику СВО выплачивается после возвращения со службы. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

Также предусмотрены денежные выплаты ветеранам боевых действий. 500 тысяч рублей тем, кто получил ранение средней и легкой степени, 1 миллион рублей тем, кто получил тяжелое ранение. Семьи погибших участников СВО в регионе получают по 3 миллиона рублей.

За каждой семьей мобилизованного в Югре закреплен социальный работник, готовый оказать социальные услуги и сопровождение.