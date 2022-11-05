Погоня произошла на Уралмаше. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

В Екатеринбурге полицейские устроили погоню со стрельбой. Нарушителя удалось остановить лишь после выстрелов по колесам «Лады», пробив одно из них: водитель пытался скрыться и игнорировал приказ остановиться и выйти из машины. Все случилось на Уралмаше, на улице Калинина, 5 ноября.

- По внешним признакам и своему поведению водитель ВАЗа явно был «под мухой», однако от освидетельствования он отказался. Три недели назад на мужчину уже составлялся протокол за езду в состоянии опьянения. Кроме того, он 18 раз штрафовался за превышение скорости, - отмечает «КП Екатеринбург» руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Остановить нарушителя нужно было как можно скорее: снег и гололед в сумме с такой опасной ездой могли создать угрозу жизни и безопасности как ему самому, так и другим водителям, и пешеходам. Нарушителем оказался 32-летний сотрудник ЧОП. Он уже был судим за хищение автомобиля и кражу.

На задержанного заведено административное дело по трем статьям: за неповиновение законному требованию сотрудника полиции, проезд на запрещающий сигнал светофора и отказ от прохождения освидетельствования на предмет наличия в крови алкоголя.