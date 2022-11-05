В Екатеринбурге оштрафовали дальнобойщика, скрывшего номера

Инцидент произошел на Эльмаше Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге дальнобойщику, который скрыл госномера, грозит лишение прав. Инцидент произошел на Эльмаше, именно там было замечено, что водитель фуры полностью закрыл номера автомобиля. В ГИБДД Екатеринбурга проводят проверку.

- Возбуждено административное производство по части 2 статьи 12.2 КоАП РФ. Проводится проверка. За управление транспортным средством с регистрационными знаками, видоизмененными или оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации госзнака предусмотрен штраф 5000 рублей, либо лишение прав на срок от 1 до 3 месяцев, - уточняют в пресс-службе ГИБДД Екатеринбурга.

Хитрость дальнобойщика заметил автоэксперт Дмитрий Ларионов. Тогда водитель устроил перепалку, которая попала на видео, передает портал «Е1». В итоге на место происшествия выехал патрульный экипаж.

Изначально было известно, что водителю фуры грозит штраф в размере 500 рублей. Однако позже выяснилось, что госномера скрыты не из-за грязных табличек, а намеренно.