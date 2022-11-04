В Екатеринбурге коммунальщики перекопали двор и прервали работу

Компании экстренно искали новых подрядчиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на улице Комвузовской, 11 еще в апреле этого года начались работы по замене труб. Предварительно, коммунальщики должны были сдать работу еще 30 сентября. Однако, этот срок затянулся из-за того, что подрядчик прервал работы. Заказаны эти работы были «Екатеринбургской теплосетевой компанией».

- Лично нам жители двора не жаловались, хотя мы прекрасно понимаем какие проблемы, приносят эти работы. Это в первую очередь грязь во дворе, общее неудобство для жителей. Нам остается только принести извинения. Действительно, сроки были затянуты из-за того, что подрядчик прекратил свою работу и сорвал нам сроки. Мы против него начали претензионную работу. Мы срочно нашли другого специалиста. Предполагаем, что работы завершатся 20 ноября, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе «Екатеринбургской теплосетевой компании».

Также в пресс-службе уточнили, что во дворе дома на Комвузовской, 11 идет замена труб с горячей водой.

- Идет реконструкция горячего водовода, чтобы вода не остывала за ночь. Стали монтировать дополнительный циркуляционный водовод. Благодаря новой трубе, вода будет циркулировать всю ночь и не остынет. В настоящий момент мы направили дополнительную бригаду нового подрядчика, чтобы ускорить процесс, - добавили в компании.