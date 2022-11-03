В уральском поселке 37-летний мужчина пропал по пути на работу

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В уральском поселке Бобровский 37-летний местный житель пропал по пути на работу. Евгений Загоскин вышел из дома 28 октября и перестал выходить на связь, его местонахождение неизвестно.

Приметы мужчины: рост 170 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темно-русые, карие глаза.

- Он должен был уйти на работу. До работы не дошел и домой не вернулся. Ранее не пропадал. Ведет домашний образ жизни, все свободное время проводит с семьей. Накануне пропажи ссор и разногласий не было. Дома ждут жена и родители, - рассказали «КП-Екатеринбург» в поисковом отряде «ЛизаАлерт».

На момент исчезновения был одет в черную куртку, черно-белую кофту, черные спортивные штаны и черно-белые кроссовки.

Если вы знаете, где может находиться Евгений Загоскин, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или по телефону «112».