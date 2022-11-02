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НовостиОбщество2 ноября 2022 15:48

В Екатеринбурге ищут мужчину, который напал на женщину в парке

Жительница Академического пожаловалась на сексуальные домогательства
Дарья ЧИПУРИНА
Заявление о нападении уже подано в полицию

Заявление о нападении уже подано в полицию

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Академическом районе женщина пожаловалась на хулигана, который домогается в лесопарке «Тропа здоровья». Жительница рассказала, что на нее 30 октября около шести часов вечера было совершено покушение. Пострадавшей помогли люди, которые оказались рядом. Заявление о нападении уже подано в полицию.

- По заявлению гражданки сотрудниками отдела полиции №4 проводится проверка. При этом в своем объяснении женщина не сообщала о каких-либо действиях сексуального характера со стороны мужчины. С ее слов у нее произошел конфликт с неизвестным. Заявительница направлена для прохождения судебно-медицинского освидетельствования. Личность второго участника конфликта устанавливается, - рассказали «КП-Екатеринбург» в УМВД.

Как рассказала женщина, нападавший был ростом около 160 сантиметров, худощавого телосложения, в черной куртке и джинсах. Мужчина нападал сзади.