Стая глухарей перекрыла трассу на Ямале

Птицы заполонили проезжую часть. Фото: скрин с видео

В Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа стая глухарей перекрыла трассу. Об этом сообщает информационный портал «Ямал 1».

Пернатые сидят на проезжей части, и отходят только при приближении транспортного средства. В стае, оккупировавшей дорогу, несколько десятков особей. Птицы вели себя спокойно и не боялись транспорта.

По данным специалистов, которые приводит портал, глухари не боятся автомобилей, они стараются улететь при приближении человека. Поэтому поведение птиц в такой ситуации абсолютно нормально.