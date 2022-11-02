Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиДом. Семья2 ноября 2022 11:57

Стая глухарей перекрыла трассу на Ямале

Птицы спокойно гуляли на дорожном покрытии
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Птицы заполонили проезжую часть. Фото: скрин с видео

Птицы заполонили проезжую часть. Фото: скрин с видео

В Пуровском районе Ямало-Ненецкого автономного округа стая глухарей перекрыла трассу. Об этом сообщает информационный портал «Ямал 1».

Пернатые сидят на проезжей части, и отходят только при приближении транспортного средства. В стае, оккупировавшей дорогу, несколько десятков особей. Птицы вели себя спокойно и не боялись транспорта.

По данным специалистов, которые приводит портал, глухари не боятся автомобилей, они стараются улететь при приближении человека. Поэтому поведение птиц в такой ситуации абсолютно нормально.