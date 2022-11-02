В Екатеринбурге мошенники оформили на нотариуса кредит на 1,5 миллиона

В полиции проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге телефонные мошенники выманили у 44-летнего нотариуса полтора миллиона рублей. Пострадавший рассказал в полиции, что неизвестные использовали его персональные данные, чтобы оформить крупный займ.

- Злоумышленнники дистанционно оформили на него кредит, предоставив финансовой организации чужой документ. Когда заявитель обратился в банк, он предоставил специалисту паспорт, который сравнили с электронной копией документа, прикрепленного к кредитному договору, - рассказали в УМВД России по Екатеринбургу.

Выяснилось, что на фотографиях изображены разные люди. Мужчина обратился в банк с письменной претензией, просьбой провести проверку и аннулировать кредитную задолженность.

В полиции проводят проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Мошенничество».