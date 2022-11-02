Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
+2°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество2 ноября 2022 10:44

В Екатеринбурге выставили на продажу помещение с «Монеткой»

За 1 097 квадратных метров продавец хочет выручить 75,3 миллиона рублей
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: Яндекс.Карты

Фото: Яндекс.Карты

В Екатеринбурге выставили на продажу офисное помещение на первом этаже жилого дома на Щербакова, 47. За 1 097 квадратных метров продавец хочет выручить 75,3 миллиона рублей.

- Территория благоустроена, на прилегающей территории расположена наземная автомобильная парковка. Местоположение объекта оценки характеризуется хорошей транспортной доступностью, высоким автомобильным трафиком и является привлекательным для размещения объектов торгового назначения, - указано в объявлении на сайте ekaterinburg.n1.ru.

Также отмечается, что в помещении есть отдельный вход и витринные окна.

Покупателю стоит учесть, что в помещении расположен супермаркет «Монетка». Бывший владелец заключил с компанией договор аренды до октября 2025 года.