В Екатеринбурге выставили на продажу помещение с «Монеткой»

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В Екатеринбурге выставили на продажу офисное помещение на первом этаже жилого дома на Щербакова, 47. За 1 097 квадратных метров продавец хочет выручить 75,3 миллиона рублей.

- Территория благоустроена, на прилегающей территории расположена наземная автомобильная парковка. Местоположение объекта оценки характеризуется хорошей транспортной доступностью, высоким автомобильным трафиком и является привлекательным для размещения объектов торгового назначения, - указано в объявлении на сайте ekaterinburg.n1.ru.

Также отмечается, что в помещении есть отдельный вход и витринные окна.

Покупателю стоит учесть, что в помещении расположен супермаркет «Монетка». Бывший владелец заключил с компанией договор аренды до октября 2025 года.