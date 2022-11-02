Жителя Березовского без зубов призвали в рамках частичной мобилизации

Виталий Шалягин уехал в Елань 20 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жителя Березовского, 39-летнего Виталия Шалягина призвали в рамках частичной мобилизации и забрали в Елань 20 октября. У мужчины больные суставы и отсутствует больше 20 зубов, из-за чего началось воспаление десен. Супруга мужчины пытается вернуть его домой и пишет письма во все возможные структуры.

- Я надеюсь вернуть своего мужа, - рассказала E1.RU супруга мобилизованного Любовь.

По данным издания, так как у Виталия на руках были все подтверждающие это медицинские документы, в части подписали документ, в котором указано, что прохождение службы мужчиной нецелесообразно, однако домой его пока не вернули.

- Данный военнослужащий госпитализирован для дополнительного обследования в филиал военного госпиталя в Камышлове, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ЦВО. - По результатам обследования будет принято экспертное решение по его категории годности к военной службе в соответствии с нормативно-правовой базой.

Напомним, 28 октября в России были завершены мероприятия по частичной мобилизации. Об этом сообщил министр обороны Российской Федерации Сергей Шойгу. Он также отметил, что средний возраст мобилизованных составил 35 лет. В действующие войска уже направлены 82 тысячи мобилизованных.