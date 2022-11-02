На трассе Екатеринбург - Шадринск - Курган ввели реверсивное движение

Реверсивное движение ввели на трассе до 17:00 Фото: Алексей БУЛАТОВ

На 55 километре трассы Екатеринбург - Шадринск – Курган, рядом с поселком Марамзино ввели реверсивное движение. Ограничение связано с ремонтом ж/д переезда. Работы проводит СвЖД.

- Просим водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения, а также учитывать информацию при планировании своего маршрута, - обратились к автомобилистам в Уралуправтодоре.

Движение автомобильного транспорта будет осуществляться в одностороннем порядке с помощью регулировщиков до 17:00 2 ноября.

Отметим, что узнать о состоянии проезда, а также сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах УрФО можно бесплатно по круглосуточному телефону диспетчерской службы Уралуправтодора 8-800-200-63-06.