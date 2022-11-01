Фото: пресс-служба Театра юного зрителя

В Екатеринбург приедет театр Олега Табакова с комедией «Ревизор». Спектакли пройдут 9 и 10 ноября в Театре юного зрителя. Режиссер постановки художественный руководитель Московского академического театра сатиры – Сергей Газаров.

- Спектакль «Ревизор» – одна из легенд Театра Табакова. Спектакль, на котором смеялись все, немало побродил по свету и вернулся в свой дом. Вслед за Николаем Гоголем Сергей Газаров в «Ревизоре» исследует природу фантастического обмана, - объясняют на сайте организатора.

Как сообщает режиссер постановки, он оставляет комедию комедией, но все-таки рассматривает драму умнейшего человека – Городничего. Он задает себе и зрителям вопросы, которые разворачивают пьесу Гоголя совсем в другую сторону.