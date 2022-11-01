Школьников из Екатеринбурга подготовят к поступлению в МГИМО

По окончанию курса ученики получат сертификат о прохождении программы Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в школе №19 запустили проект с Московским государственным институтом международных отношений Министерства. Обучение екатеринбургских школьников будет проходить на базе факультета довузовской подготовки.

- В школе создан профильный класс, где пять преподавателей МГИМО ведут по программе вуза уроки математики и английского. В специальный класс отобрали 25 учеников, которые показали во время тестирования высокие результаты по этим предметам. Отбор проходил только среди учащихся 10-х классов, - рассказали в пресс-службе УК Академический.

Первые онлайн-занятия уже прошли. Помимо углубленного изучения программы, школьники смогут готовиться к сдаче вступительных экзаменов по математике и английскому. Сроки обучения займут два года, на период 10 и 11 классов. По окончанию курса ученики получат сертификат о прохождении программы.