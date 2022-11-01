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НовостиПроисшествия1 ноября 2022 9:57

В метро Екатеринбурга умер мужчина

Следователи проводят проверку
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Фото: группа ВКонтакте Безумный Екб | Новости Екатеринбурга

Фото: группа ВКонтакте Безумный Екб | Новости Екатеринбурга

В метро Екатеринбурга утром, 1 ноября, умер 69-летний мужчина. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении по связям со СМИ городского УМВД, в 09:25 часов пожилой мужчина упал на эскалаторе на станции метро «Чкаловская».

- Гражданин почувствовал себя плохо и прибывший к месту происшествия наряд отдела полиции на метрополитене оказал пострадавшему доврачебную помощь, далее он был передан медикам скорой помощи, но спасти его не удалось, - добавили в полиции.

В СК по Свердловской области сообщили, что следственным отделом по Чкаловскому району после случившегося проводится проверка. Следователи проводят осмотр места происшествия и опрашивают очевидцев. Тело мужчины отправлено на судмедэкспертизу. Предварительно его смерть не носит криминального характера.