В Нижнем Тагиле исправительный центр для осужденных откроют рядом с школой

В исправительном центре идет ремонт Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле исправительный центр для осужденных на месте бывшего общежития, против которого выступали местные жители, все же откроют рядом со школой № 90. Как рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области, предложенные администраций города, другие территории под возведение центра не подошли.

- На открытие центра есть разрешение правительства Свердловской области. Информация о том, что здание незаконное, не соответствует действительности, - рассказали в ГУФСИН по Свердловской области. - Было предложено два варианта, но разместить там исправительный центр было невозможно.

Также там отметили, что исправительный центр не нужно сравнивать с колонией. Осужденные будут приходить в центр только на ночь, а днем будут трудиться на предприятиях города. То есть, когда будет работать расположенная рядом школа, осужденных на территории бывшего общежития не будет. Кроме того, за ними осуществляется контроль, в том числе видеонаблюдение.

- Также надо понимать, что это осужденные не по тяжким статьям, это не социально опасные лица. Некоторые из них живут в городе с семьями, - добавили в ГУФСИН.

«КП-Екатеринбург» также запросила комментарий в пресс-службе администрации Нижнего Тагила. На момент публикации ответ не поступил.