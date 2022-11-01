В Свердловской области снизилось количество заболевших ОРВИ

Большинство заболевших ОРВИ - дети Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области за минувшую неделю ОРВИ заболели 29 389 человек. По данным Роспотребнадзора, это ниже уровня прошлой недели на 7,8% и выше среднего многолетнего уровня на 4,7%. При это большинство заболевших - дети (61%).

- Доминируют риновирусы - 16,4% от числа обследованных. Также выделены сезонные коронавирусы, метапневмовирусы, боковирусы, аденовирусы и вирусы парагриппа, - рассказали в пресс-службе ведомства.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 13 506 случаев заболевания ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 7,3% и ниже среднего многолетнего уровня на 5,1%.

В Роспотребнадзоре также сообщили, что в рамках национального календаря профилактических прививок в нашем регионе от гриппа привито 1 097 446 человек, , в том числе 424 217 детей и 673 229 взрослых.