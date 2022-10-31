На Серовском тракте из-за перекрывшей дорогу фуры образовалась гигантская пробка

Фото: группа «ВКонтакте» «Екатеринбург-Серов» (Online)

На Серовском тракте из-за фуры образовалась гигантская пробка. Большегруз перекрыл обе полосы движения, не справившись с управлением на сколькой после снегопада дороге.

- Из Екатеринбурга в сторону Нижнего Тагила, пробка в 5 километров, все стоят, - рассказали в группе «ВКонтакте» «Екатеринбург-Серов» (Online). - Фура встала на подъеме «Екатеринбург - Серов» на 43 км, тем самым перекрыв движения транспорта.

В ГИБДД Свердловской области «КП-Екатеринбург» рассказали, что во время происшествия никто не пострадал. Сейчас фуру уже убрали.

Напомним, в Свердловской области коммунальщики ликвидируют последствия снегопада. Задействовано больше 270 единиц спецтехники. Для того чтобы трассы не были скользкими, израсходовано 36 тонн пескосоляной смеси и шесть тонн песка.