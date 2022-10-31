В Каменске-Уральском установят колесо обозрения

Основной монтаж конструкции рабочие завершат в ноябре 2022 года Фото: Иван МАКЕЕВ

В Каменске-Уральском в 2023 году появится колесо обозрения, которое установят в Парке культуры и отдыха на УАЗе в районе третьей городской больницы. Об этом сообщает информационный портал KU66.RU.

«Чертово колесо» для Каменска-Уральского изготовили на заводе в городе Ейск, в город конструкцию привезли из Челябинска. Высота объекта составляет 28 метров, на колесе расположено 20 кабинок.

Монтаж конструкции планируют закончить в ноябре 2022 года, весной смонтируют кабинки, которые будут открытыми и крутящимися.

В советские годы колесо обозрения в Каменске-Уральском располагалось в Парке «Космос», в 1990-е годы объект перевезли в город Шадринск Курганской области. Где оно работает по сей день.