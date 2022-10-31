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НовостиОбщество31 октября 2022 6:47

Жители Екатеринбурга пожаловались на нерабочие табло на остановках

В мэрии рассказали, когда их починят
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Экраны обещают починить в этом году

Экраны обещают починить в этом году

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Екатеринбурга пожаловались на нерабочие табло на остановках, которые должны показывать время ожидания транспорта. По словам екатеринбуржцев, на экранах высвечивается надпись «нет данных» либо эти данные недостоверны.

- Непонятно, зачем было тратиться на эти «умные» остановки, если их экраны все равно бесполезно стоят, - рассказала E1.RU Дарья.

Горожане сообщают, что табло не работают на остановках «Площадь 1905 года», на перекрестке Большакова - 8 Марта (в сторону автовокзала) и на остановке «ЖК Сахаров».

В администрации города «КП-Екатеринбург» рассказали, что ответственность за работу экранов на остановках несут специалисты отдела управления пассажирскими перевозками МБУ«Центр организации движения». Ориентировочно, отремонтируют неработающие цифровые модули в декабре 2022 года. Сейчас мэрия ищет подрядчика, который проведет ремонт.