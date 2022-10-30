Ребенка искали волонтеры и полицейские Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Среднеуральске завершились поиски 14-летней девочки. 29 числа школьница ушла из дома, ее искали волонтеры и полиция. Как выяснилось, она сама ушла от родителей.

- Противоправных действий в отношении нее не совершалось. Ребенок передан родителям. С законными представителями несовершеннолетней проведена профилактическая беседа с целью предупреждения повторных самовольных уходов ребенка, - сообщили в полиции Верхней Пышмы.

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