Уральский врач разработал уникальный госпиталь на колесах

У врача даже есть патент на изобретение Фото: Алексей БУЛАТОВ

Главный врач Свердловского территориального центра медицины катастроф Виктор Попов разработал медицинский комплекс на базе автобуса ЛИАЗ-5292-60. Он предназначен для работы в режиме чрезвычайных ситуаций и катастроф.

- Таких автобусов нет нигде в мире, поэтому пришлось дорабатывать, применять инженерные решения. Была задействована большая команда, но главный идеолог и создатель - Виктор Попов, у него есть патент на изобретение. Главный врач занимался этим несколько лет, - приводит слова заместителя главврача ТЦМК Ивана Фролова портал E1.RU.

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