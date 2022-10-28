Комик из Екатеринбурга выступит на шоу с Азаматом Мусагалиевым и Анатолием Цоем

В остроте и меткости юмора также посоревнуются «Камызяки», Сборная Красноярска, Женская Сборная и другие команды. Фото: пресс-служба ТНТ

На ТНТ стартует оригинальный проект «Концерты», в котором лучшие стендаперы и юмористические команды будут соревноваться в своем юморе. В проекте примет участие комик из Екатеринбурга - участник команды «Студия Союз» Кирилл Коковкин.

- Основной подготовкой к выступлениям у нас был грим. В основном на сцене мы импровизировали. Насколько удачно - решать зрителям ТНТ. Темы номеров выбирали просто. У нас в офисе стоит большой лототрон. Мы закинули туда бумажки с темами, перемешали и по очереди вытаскивали. Какие темы достались, на такие и шутили, - делится Кирилл Коковкин.

В остроте и меткости юмора также посоревнуются «Камызяки», Сборная Красноярска, Женская сборная, «Юг», Сборная России и другие команды. Вести шоу будет Евгений Чебатков.

В премьерном выпуске зрителей ожидает концерт команды «Камызяки». К Азамату Мусагалиеву, Денису Дорохову, Ренату Мухамбаеву и другим известным комикам присоединится певец Анатолий Цой.

Смотрите шоу «Концерты» с 30 октября на ТНТ.