Звезда «Уральских пельменей» сыграла главную роль в сериале на СТС

Фото: Telegram-канал Ксении Корневой

На СТС выйдет новый сезон сериала «Корни», главную роль в котором сыграет актриса Ксения Корнева, звезда шоу «Уральские пельмени». Девушка играет сестру главного героя. В главных ролях сериала также Марк Богатырев, Владимир Сычев, Наталья Скоморохова, Анна Уколова и другие.

- Первый сезон народной комедии «Корни» посмотрели, а потом пересмотрели и ждали продолжения 67 миллионов телезрителей. И мы не обманули их надежд, - сообщается в telegram-канале мартетинга и дизайна телеканала СТС.

Фанаты ждали продолжения сериала почти три года. И вот 31 октября выйдет третий сезон сериала «Корни».

По сюжету в новом сезоне главный герой возвращается в родной город и пытается отомстить своей бывшей девушке.