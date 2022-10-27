В Екатеринбурге пройдет концерт в поддержку фонда «Зоозащита»

Гости театра смогут насладиться новым звучанием классики и помочь питомцам, попавшим в беду Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге в Дворце Молодежи пройдет благотворительный концерт музыкального коллектива NEOCLASSIC ORCHESTRA в поддержку фонда «Зоозащита». При помощи мероприятия фонд сможет расплатиться с накопившимся долгом за корм.

- Екатеринбургский благотворительный фонд «ЗООзащита», который помогает бездомным животным, оказался в очень трудной ситуации. У них скопился огромный долг за корм для животных. Наш оркестр NEOCLASSIC ORCHESTRA не смог остаться в стороне и решил внести посильный вклад в спасение фонда и животных, - сообщается на сайте организатора.

Музыканты планируют исполнить композиции в стиле «Неоклассики» от мировых композиторов Людовико Эйнауди, Ханс Циммер и других. Гости театра смогут насладиться новым звучанием классики и помочь питомцам, попавшим в беду.