Следователи считают, что от «паленки» пострадали 14 человек в Алапаевском и Верхотурском районах, а также в одном из поселков ХМАО Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области будут судить банду, которая торговала паленым алкоголем. От некачественного спирта погибли девять человек. В деле насчитывается 11 фигурантов, которые действовали с февраля 2019 по декабрь 2021 годов

- Согласно материалам уголовного дела, фигуранты, не имея документов, подтверждающих качество продукта, на системной основе наладили приобретение, хранение и сбыт потребителям некачественного алкоголя, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области.

Следователи считают, что от «паленки» пострадали 14 человек в Алапаевском и Верхотурском районах, а также в одном из поселков ХМАО.

- В ходе расследования проделан значительный объем работы, направленной на установление всех обстоятельств, сбор и закрепление доказательственной базы. Допрошено порядка 90 свидетелей. Общий объем материалов уголовного дела составил порядка 30 томов, - добавили в следственном комитете.