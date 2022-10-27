В Екатеринбурге мужчина, угрожая металлической тростью, забрал у незнакомца телефон

Пострадавший обратился в полицию Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга напал на незнакомца и, угрожая металлической тростью, забрал телефон. Инцидент произошел в подъезде дома № 35 на ул. Саввы Белых. Пострадавший обратился в полицию.

- Получив сообщение о преступлении, по указанному адресу незамедлительно выехали сотрудники ППСП, которые на месте задержали предполагаемого злоумышленника, - рассказали в отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга. - Затем прибывшая на место происшествия следственно-оперативная группа территориального ОВД в присутствии понятых изъяла у мужчины мобильное устройство, а также металлическую трость.

Пострадавший опознал напавшего на него мужчину. Подозреваемого 28 летнего екатеринбуржца доставили в дежурную часть, где он признался в нападении. Ранее он судим не был, работал слесарем в одной из местных фирм. Сейчас ему по ч. 2 ст. 162 УК РФ «Разбой» грозит до 10 лет лишения свободы. В отношении него решается вопрос об избрании меры пресечения.