В Нижнем Тагиле назвали самых богатых предпринимателей

Самым богатым владельцем торговой компании стал Евгений Устюжанинов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле составили рейтинг самых богатых предпринимателей. В список вошли бизнесмены в сфере промышленности, владельцы торговых, строительных и обслуживающих компаний. Об этом сообщает TagilCity.ru.

Самым богатым владельцем торговой компании стал Евгений Устюжанинов. В его собственности есть компания, занимающаяся оптовой продажей металла по всей России. Чистые активы Устюжанинова составляют 2,8 миллиарда рублей, выручка - 1,9 миллиарда рублей, чистая прибыль - 484 миллиона рублей.

Богатейшим рантье Нижнего Тагила стал Михаил Уткин. Его семье принадлежат площади в нескольких торговых центрах. Чистые активы Уткина - 320 миллионов рублей, выручка - 188 миллионов рублей, чистая прибыль - 139 миллионов рублей.

Самым обеспеченным владельцем строительной компании назван Алексей Голященко. Его компания «Уралстроймонтаж», занимающейся строительством и ремонтом дорог в Нижнем Тагиле. Чистые активы бизнесмена - 403 миллиона рублей, выручка - 834 миллиона рублей, чистая прибыль - 37 миллионов рублей.

Сергей Силяев стал самым богатым владельцем обслуживающей компании. В его собственности находится 58% ООО «Водоканал-НТ» - 58%. Чистые активы Силяева составляют 505 миллионов рублей, выручка - 1,2 миллиарда рублей, чистая прибыль - 318 миллионов рублей.