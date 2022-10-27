В Нижнем Тагиле местный житель незаконно торговал дизельным топливом

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

В Нижнем Тагиле 51-летний местный житель незаконно торговал дизельным топливом. Это обнаружили сотрудники полиции во время профилактических мероприятий.

- Сотрудники отдела по борьбе экономическими преступлениями и противодействию коррупции МУ МВД России «Нижнетагильское» совместно с сотрудниками из подразделения по исполнению административного законодательства организовали проверки на территории Нижнего Тагила, - рассказали в МУ МВД России «Нижнетагильское».

Незаконную торговую точку обнаружили в строении в районе Восточного шоссе. Полицейские изъяли более тысячи литров дизельного топлива. У продавца не было ни необходимых документы, подтверждающиех легальность продажи ни регистрации в налоговом органе.

Фото: МУ МВД России «Нижнетагильское»

На мужчину составили административный протокол по части 1 статьи 14.1 КоАП РФ (Осуществление предпринимательской деятельности без государственной регистрации).