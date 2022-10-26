На Урале мужчина выдал себя пассажира, чтобы избежать ответственности за пьяное вождение

Водитель ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Красноуфимске пьяный водитель отечественной «Волги» пытался поменяться местами со своим пассажиром, чтобы не быть привлеченным к ответственности. Нетрезвый владелец легковушки сначала попытался скрыться, завязалась погоня. Во время остановки мужчины решили обмануть полицейских.

- Установлено, что 31-летний водитель ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортом в состоянии опьянения и вновь сел за руль в нетрезвом виде. Он и его пассажир во время погони договорились поменяться местами, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

В ведомстве добавили, что нарушители подъехали к ночному магазину, и пока патрульная машина останавливалась, водитель занял место пассажира. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту повторного управления транспортом в нетрезвом виде.