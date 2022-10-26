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Недвижимость26 октября 2022 8:17

В Югре восстановили жилище древних людей

В таких строениях жили наши предки 9,5 тысячи лет назад
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В таких жилищах обитали наши предки 9,5 тысяч лет назад. Фото: АНО «Институт археологии Севера»

В таких жилищах обитали наши предки 9,5 тысяч лет назад. Фото: АНО «Институт археологии Севера»

В поселке Салым Нефтеюганского района специалисты Института археологии Севера восстановили жилище эпохи неолита. Именно в таких строениях из дерева проживали наши предки 9,5 тысячи лет назад.

Жилище эпохи неолита в Югре. Фото: АНО «Институт археологии Севера»

Жилище эпохи неолита в Югре. Фото: АНО «Институт археологии Севера»

Как передает телеканал ugra-tv.ru, на воссоздание древнего жилища ушел месяц. Для строительства были использованы материалы из дерева, а также каменные топоры и деревянные лопаты.

Жилище возвели древними инструментами. Фото: АНО «Институт археологии Севера»

Жилище возвели древними инструментами. Фото: АНО «Институт археологии Севера»

Воссозданный объект стал первым экспонатом музейного комплекса «Священная кедровая роща» в Салыме.

Жилище возводили больше месяца. Фото: АНО «Институт археологии Севера»

Жилище возводили больше месяца. Фото: АНО «Институт археологии Севера»