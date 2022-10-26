В Свердловской области 450 школьников начали учебу в аграрных классах

Занятия проекта «Агрошкола» начались в Екатеринбурге и других уральских городах. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

В Свердловской области 450 школьников начали обучение в аграрных классах. Об этом сообщает департамент информационной политики региона.

- Этот проект ранней профориентации школьников, который стартовал в Свердловской области в 2019 году, действительно решает кадровые вопросы в сфере агропромышленного комплекса, - объяснил и.о. министра АПК и потребительского рынка области Артем Бахтерев.

Занятия проекта «Агрошкола» начались в Екатеринбурге и других уральских городах. Обучение начали старшеклассники. Они могли выбрать одно из направлений: «Ветеринария», «Биоинженерия», «Инженерные технологии», «Сити-фермерство» и «Введение в агробизнес».

Лекторами в проекте являются преподаватели Уральского государственного аграрного университета. Занятия у школьников будут идти год. Они изучат особенности переработки сельскохозяйственной продукции, биотехнологии пищевых производств, технологии в растениеводстве, оказание первой помощи животным, особенности ведения агробизнеса и другое.

В конце курса старшеклассники должны будут создать и защитить проект на аграрную тему на Всероссийской научно-практической конференции школьников «На пути к познанию» в УрГАУ. Ее победители смогут получить дополнительные баллы при поступлении в вузы.