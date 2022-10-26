В Екатеринбурге на принудительное лечение отправят мужчину, зарезавшего отца

Сын схватился за нож после ссоры с папой Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на принудительное лечение отправят 37-летнего мужчину, зарезавшего отца. Согласно заключению комиссии экспертов, он страдает тяжелым хроническим психическим расстройством. Из этого следует, что, напав на отца, он не осознавал что делает.

- Мужчине вменяется совершение общественно-опасного деяния, запрещенного уголовным законом, подпадающего под признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Трагедия произошла в начале июля 2022 года, когда обвиняемый и его отец находились в квартире в одном из домов на улице Белинского. Сын схватился за нож после ссоры с папой. Он нанес ему удары в поясницу и грудь.

Материалы уголовного дела для рассмотрения вопроса о применении в отношении мужчины принудительных мер медицинского характера направлены в Чкаловский районный суд Екатеринбурга.