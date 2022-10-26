Житель Екатеринбурга заплатил больше миллиона рублей долга, чтобы продолжить работу в Китае

Мужчина перестал выплачивать алименты и платить налоги Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Екатеринбурга некоторое время назад уехал на заработки в Китай. Перед поездкой он погасил задолженность по алиментам на содержание девятилетнего сына, а затем несколько месяцев перечислял деньги бывшей жене, находясь за границей. Позже он перестал помогать своему ребенку, задолженность начала расти.

-Ее сумма в итоге составила более полумиллиона рублей. За время его нахождения в «Поднебесной» на исполнение поступили исполнительные документы о взыскании с него налогов и долга физическому лицу, - рассказали в ГУФССП России по Свердловской области. - Судебными приставами вынесены постановления об аресте счетов должника и о временном ограничении в праве выезда за границу.

По налогам мужчина задолжал 450 тысяч рублей, физическому лицу, а именно теще - 31 тысячу рублей за ремонт квартиры. Когда он вернулся в Россию, чтобы оформить загранпаспорт, у которого истекал срок, его вызвали на прием к приставам.

Из-за того, что он уклонялся от погашения задолженности по алиментам, мужчину привлекли к административной ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ. Ему было назначено наказание в виде 20 часов обязательных работ, которые он отработал. После этого он погасил долг и смог вернуться в Китай.