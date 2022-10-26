В Екатеринбурге врачи скорой спасли бездомного мужчину с ожогами

Мужчина спал в коллекторе Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге жители домов на улице 8 Марта вызвали скорую бездомному мужчине, который получил ожоги. Пострадавший спал в коллекторе, но проснулся от того, что загорелся. Об этом сообщает телеграм-канал «Екатское чтиво».

Пострадавший находился в коллекторе между домами № 78 и № 80. Он выбрался из него, а в это время очевидцы вызвали бездомному бригаду скорой помощи. Также известно, что пострадавшему мужчине 35 лет, он получил ожоги шеи, лица и головы.

В полиции Екатеринбурга сообщили, что мужчина в этот момент был сильно пьян.

- Сообщение по данному факту поступило в отдел полиции №5. Проводится проверка, по результатам которой будет принято обоснованное решение. По предварительной информации травмы пострадавший мог получить из-за неосторожного обращения с огнём. Информация о применении горючей жидкости в настоящее время не подтверждается, - рассказали «КП-Екатеринбург» в полиции Екатеринбурга.