В Екатеринбурге продают бомбоубежище за 1,1 млн рублей

Фото: аукционная документация

В Екатеринбурге на продажу выставили бомбоубежище 1959 года, расположенное на Ленина, 8. Согласно документам, по приказу ГУ МЧС по Свердловской области его списали еще в июне 2008 года. Бункер не является объектом культурного наследия и объектом гражданской обороны.

Судя по опубликованным фото, помещение очень захламлено. Его площадь 154,8 квадратных метров. Это 11 помещений.

Фото: аукционная документация

Начальная цена объекта - 1 139 000 рублей. Купить его можно на аукционе. Продавцом выступает региональное управление Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Заявки от потенциальных покупателей будут принимать до 15 ноября. Участников определят 21 ноября. Через два дня после этого проведут сам аукцион.