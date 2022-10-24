В школах Екатеринбурга будут проводить психологические занятия для родителей

Психологи будут помогать родителям в школах Фото: Алексей БУЛАТОВ

В екатеринбургских школах будут проходить психологические занятия для родителей. Они будут проводиться один раз в четверть в разных районах города. Инициатором таких встреч стал центр психолого-педагогической поддержки «Диалог». Им был создан проект «Школа открытого диалога».

- Мероприятия пройдут на базе образовательных организаций с участием педагогов-психологов, полиции, сотрудников территориальных комиссий по делам несовершеннолетних, а также специалистов прокуратуры, - сообщается в пресс-центре администрации Екатеринбурга.

Темой первой встречи 19 октября стал «Психологический климат в семье как основа здоровья ребёнка». На повестке проекта будет здоровый образ жизни, вопросы толерантности и правовые основы. Дальнейшие встречи пройдут 21 декабря, в 2023 году - 15 февраля, 25 апреля и 22 марта. Местами проведения собраний стали школы №12, №183, №43, №173, №13, №100 и №102.