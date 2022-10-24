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Происшествия24 октября 2022 12:31

В Екатеринбурге неизвестный водитель сбил девятилетнюю девочку и уехал с места ДТП

Школьницу доставили в детскую городскую больницу № 9 с различными травмами
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

Фото: отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу

В Екатеринбурге неизвестный водитель сбил девятилетнюю девочку, которая переходила дорогу по пешеходному переходу в районе улицы Дарвина, и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел 24 октября в 13:30 по местному времени.

- Пострадавшую школьницу доставили в детскую городскую больницу № 9 с различными травмами. Уже установлено, что водитель двигался по улице Лыжников в сторону Молодогвардейцев, - рассказали в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Если вы стали свидетелем этой аварии, сообщите любую информацию по телефонам +7 (343) 263-19-02 или (02), а также +7(908)632-99-46, кроме того, можно обратиться по адресу: улица Степана Разина, 20. Теперь водителю грозит лишение прав или арест до 15 суток.