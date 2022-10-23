На Урале для живущих в лесах манси закупили снегоходы и шлемы

На поддержку свердловских манси в 2022 году направлено около двух миллионов рублей Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Свердловской области по программе господдержки закупили снегоходы и шлемы для живущих в лесах манси. В Ивдельском городском округе проживают 137 представителей манси, около 60 человек из них ведут традиционный образ жизни в лесных поселениях.

Техника необходима малочисленному населению, чтобы добираться до Ивделя и обратно, а также отвозить детей в школу, обращаться за медицинской помощью, получать меры социальной поддержки и госуслуг. Ее доставят в ноябре.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

- Приобретение транспортных средств – снегоходов со шлемами, лодок и лодочных моторов – это лишь часть государственной поддержки, - рассказывает исполняющий обязанности министра экономики и территориального развития Свердловской области Денис Мамонтов. - Помимо этого создаются условия для отдыха детей в каникулярный период, предоставляются меры социальной поддержки, медицинская помощь, организовано образование. Поддержку оказывают и промышленные предприятия, помогают в проведении культурных мероприятий и доставке необходимого в труднодоступные места.

По словам Дениса Мамонтова, на поддержку свердловских манси из федерального, областного и местного бюджетов в 2022 году направлено около двух миллионов рублей.